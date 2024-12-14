RS: Западу придется восстанавливать отношения с Россией

Западу придется восстанавливать отношения с Россией, заявил немецкий политолог Йоханнес ВарвикЗападу придется восстанавливать отношения с Россией, чтобы добиться стабильности хотя бы той, что была во времена холодной войны, заявил немецкий эксперт по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнес Варвик.
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