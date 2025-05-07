Wildberries и Russ получили право на образовательные услуги

Объединенная компания Wildberries и Russ получила образовательную лицензию. Теперь можно осуществлять несколько видов деятельности, в том числе оказывать услуги дополнительного образования взрослых и детей, сообщает ТАСС.
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