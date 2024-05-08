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Как выглядит место в Африке где скоро будет новый океан. Уже сегодня трещина огромна и продолжает расти

Как выглядит место в Африке где скоро будет новый океан. Уже сегодня трещина огромна и продолжает расти

Пройдет еще немного времени и Африка расколется на двое, а между ее частями появится новый океан. В месте разрыва континента образуется совершенно новая формация, огромный разлом уже сейчас можно наблюдать в пустыне Эфиопии — он тянется на 70 километров, хотя еще 20 лет назад здесь была лишь тонкая щель в земле.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
За миллион лет...может многое чего случиться и гадать тут не надо...Первое что может...Это ...будет ли жизнь на земле???
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11 час.
Дмитрий Боев
На этом снимке чёрная часть трещины ну на удивление похожа на идущую снизу вверх (спиной направо) чёрную кошку. Точно не фотошоп?
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10 час.
лл
лина любимцева
Бррр... не люблю  земные разломы. От разломов всякие гадости можно ожидать... То ли океан туда зальется, то ли лава из-под земли попрет...
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10 час.

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