Как выглядит место в Африке где скоро будет новый океан. Уже сегодня трещина огромна и продолжает расти

Пройдет еще немного времени и Африка расколется на двое, а между ее частями появится новый океан. В месте разрыва континента образуется совершенно новая формация, огромный разлом уже сейчас можно наблюдать в пустыне Эфиопии — он тянется на 70 километров, хотя еще 20 лет назад здесь была лишь тонкая щель в земле.
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