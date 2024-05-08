Как выглядит место в Африке где скоро будет новый океан. Уже сегодня трещина огромна и продолжает расти

Пройдет еще немного времени и Африка расколется на двое, а между ее частями появится новый океан. В месте разрыва континента образуется совершенно новая формация, огромный разлом уже сейчас можно наблюдать в пустыне Эфиопии — он тянется на 70 километров, хотя еще 20 лет назад здесь была лишь тонкая щель в земле.