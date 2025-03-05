Взрыв в жилом доме на Кубани: что известно к этой минуте

Взрыв в жилом доме на Кубани: что известно к этой минутеВ результате взрыва газа в Белореченске один из пострадавших, мужчина 1992 года рождения, получил ожоги 70% поверхности тела и находится в реанимации.
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