Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву после трёхдневной паузы

Vietnam Airlines после трёхдневной отмены возобновила полёты из Ханоя в Москву. Сегодня был выполнен рейс VN-063, который отправился в 09:43 по местному времени и ожидается в Шереметьево в 14:26.
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