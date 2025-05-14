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ЕС в истерике из-за успеха правых: Брюссель открыто потребовал другого кандидата в президенты Румынии

ЕС в истерике из-за успеха правых: Брюссель открыто потребовал другого кандидата в президенты Румынии

ИноСМИ | Россия Борис Тихонов, обозреватель ИноСМИ Победа кандидата правых сил Джордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии привела в бешенство руководство Евросоюза.

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