Время сейчас особенное. Привычный культурный ландшафт исчез. Но, многие артисты так и не поняли: зритель все еще прощает ошибки, но не терпит снобизма, жадности и лицемерия.
Российские "звезды" с удивлением столкнулись с пустыми залами
Комментарии
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Анастасия Гончарова
извращенцы да петухи в перьях надоели всем до тошноты уже!🤮
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8 час.
В
Виктор
Киркоров, Лолита, Шафутинский - евреи, надоели. Они дают концерты в России, где русских 80%, тем более, что пятая колонна отъехала за рубеж.
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7 час.
саша дмитренко
просто задрали цены на билеты!
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2 час.
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