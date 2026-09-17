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Защита рэпера Птахи оспорит штраф по делу о пропаганде наркотиков

Защита рэпера Птахи оспорит штраф по делу о пропаганде наркотиков

РИА Новости/Алексей Майшев Защита рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев) заявила ряд ходатайств о признании экспертизы в рамках дела о пропаганде наркотиков недействительной.

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