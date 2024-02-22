В США арестован экс-глава банка «Открытие»

В США арестованы экс-владелец банка «ФК Открытие» Вадим Беляев (после переезда в США сменил фамилию на Вольфсон) и его бизнес-партнер Гэннон Бонд в связи с распоряжением зарубежным имуществом президента ВТБ Андрея Костина.