Синод РПЦ одобрил запрет священникам заниматься балетом и шоу-бизнесом

Священный синод РПЦ одобрил документ, запрещающий священнослужителям участвовать в ряде видов деятельности, включая актерское искусство, балет, шоу-бизнес, работу на бирже, труд в коллекторских агентствах и профессиональный спорт.
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