Рф потребовало вывести американские комплексы "Тайфон" из Японии

МИД РФ потребовал от Японии вывести американские комплексы "Тайфон" со своей территории.Так и надо с ними разговаривать.
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Надо поднять все договоры заключённые Россией и СССР с 1945 года и проанализировать их выполнение как с нашей стороны , так и со стороны нашего противника блока НАТО . А то мы режем ракеты и утилизируем оружие , а они наоборот усиливают их модернизацию и увеличение производства и распространения под видом торговли .