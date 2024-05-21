Мария Багреева: почти на 14% вырос оборот сферы услуг в 1 квартале 2024 г.

По итогам I квартала текущего года оборот сферы платных услуг населению в Москве составил 900 млрд рублей – это на 14% больше в сопоставимых ценах, чем в I квартале прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.