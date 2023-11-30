«Тёща»: Давай поменяемся!

Новый год в российском прокате начался практически за месяц до календарного: стартовала комедия «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, которые под не прекращающихся по телевизору «Чародеев» и «Иронию судьбы» неожиданно меняются телами и, соответственно, ролями.
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