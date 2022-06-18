Конкурс ´Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям´ прошел в Могилевской области.

В целях совершенствования навыков безопасного вождения пожарных автомобилей, внедрения передовых форм и методов работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня теоретической и практической подготовки водителей в Могилеве прошел заключительный этап конкурса ´Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям Могиле .