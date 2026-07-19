БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дурочка Кая Каллас верна себе: «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение»

Дурочка Кая Каллас верна себе: «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение»

Российская треска парализовала санкции фон дер Ляйен Константин Ольшанский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Евросоюз, который с таким пафосом пытался продемонстрировать «единство» в своей антироссийской политике, с треском провалился.

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