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В кастрюльке

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  • sylpfide sylpfide
    Первый попробовала лет 40 назад в Молдавии и теперь каждое лето готовлю. А еще готовлю для закатки и тогда зимой насл...Квашеный фарширов...
  • ольга золотницына
    свекольная икраСвекольная аджика...
  • александр муравьев
    У меня тётушка пекла сметанник очень вкусный. А этот и на вид не аппетитный. Больше на омлет похож.Сметанный пирог «...

Все смешали и в духовку. Нереально вкусный пирог с картофелем и мясом

Все смешали и в духовку. Нереально вкусный пирог с картофелем и мясом

Пирог с картофелем и мясом — это одно из самых популярных и питательных блюд в славянской кухне. Он сочетает в себе множество ароматов и текстур, делая его идеальным вариантом как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

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