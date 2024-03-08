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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» представила футболку к 8 марта в рамках кампании о равенстве для молодого поколения

«Барса» представила футболку к 8 марта в рамках кампании о равенстве для молодого поколения

Каталонский клуб презентовал футболку в рамках кампании «Равенство в наших цветах», целью которой является повышение осведомленности о равенстве среди молодого поколения.

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