Настоящие ошибки СССР

Валерий Евстафьев

Если говорить не о методологии (классификации и разборе ошибок СССР), а по факту: - империи рушатся от эрозии связующей их единой морали. Российская империя допустила вытеснение божественной морали западным материализмом и рухнула; - использована наиболее подходящая для революционного перехода к социализму в сложившихся условиях, материалистическая политэкономическая теория, которая опиралась на остатки божественной морали большинства населения; - в материалистической теории морали нет места, есть только целесообразность: цель - свобода от угнетения, которая оправдывает любые средства; - элита может быть только моральной, соответствующей моральному закону природы; деградация элиты может быть только моральной. Элита у материалистов, назову её презрительно - шм-элита, активные люди, способные дать результат любой ценой, которые не отягощены божественной моралью и неизбежно передерутся в борьбе за власть; - РПЦ, как блюститель единой божественной морали, изрядно деградировала, выступила против большевистской революции и была преследуема; - кровавая шм-элита была ликвидирована в несколько этапов, а новая шм-элита стала партийной и советской бюрократией, "моральной основой" которой была линия партии;- материалистическая теория победила и продержалась в сознании народа, пока опиралась на христианскую мораль; - под давлением материалистического образования божественная мораль, наследие РИ, постепенно уходила из народного сознания, её пытались заместить советским патриотизмом и Моральным Кодексом; - после ухода из обращения божественной морали, материализм остался один, Кодекс окончательно повис в воздухе, при этом СССР и советские республики рухнули сразу, Россия большая, но она следующая по тем же основаниям: любая империя рушится из-за утраты единой связующей морали. Вывод: - ленинский социализм имел системный порок, и все совершаемые ошибки были предопределены этим системным пороком: православную империю начали ломать материалистическими методами; - ленинской импровизацией из подручных теоретических средств Российская империя была на время спасена, в виде СССР, от разорения западом. Спасена противоестественным, кровавым революционным путём; - сталинскими усилиями в 1943-1953 гг. удалось советскому материализму дать моральную опору в виде РПЦ; - материалистическая, аморальная партийная и советская шм-элита не удержала страну от краха. Получите белогвардейский реванш и распишитесь; - в социализм надо входить эволюционно, всем народом, путём утверждения единой божественной, социальной, патриотической и основополагающей морали, в течение трёх поколений без Маркса и Ленина, тогда и тов. Сталин не понадобится.