Одна из главных проблем с анализом ошибок СССР состоит в том, что все они делятся на 5 существенно различающихся категорий: 1.
Настоящие ошибки СССР
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Валерий Евстафьев
Если говорить не о методологии (классификации и разборе ошибок СССР), а по факту: - империи рушатся от эрозии связующей их единой морали. Российская империя допустила вытеснение божественной морали западным материализмом и рухнула; - использована наиболее подходящая для революционного перехода к социализму в сложившихся условиях, материалистическая политэкономическая теория, которая опиралась на остатки божественной морали большинства населения; - в материалистической теории морали нет места, есть только целесообразность: цель - свобода от угнетения, которая оправдывает любые средства; - элита может быть только моральной, соответствующей моральному закону природы; деградация элиты может быть только моральной. Элита у материалистов, назову её презрительно - шм-элита, активные люди, способные дать результат любой ценой, которые не отягощены божественной моралью и неизбежно передерутся в борьбе за власть; - РПЦ, как блюститель единой божественной морали, изрядно деградировала, выступила против большевистской революции и была преследуема; - кровавая шм-элита была ликвидирована в несколько этапов, а новая шм-элита стала партийной и советской бюрократией, "моральной основой" которой была линия партии;- материалистическая теория победила и продержалась в сознании народа, пока опиралась на христианскую мораль; - под давлением материалистического образования божественная мораль, наследие РИ, постепенно уходила из народного сознания, её пытались заместить советским патриотизмом и Моральным Кодексом; - после ухода из обращения божественной морали, материализм остался один, Кодекс окончательно повис в воздухе, при этом СССР и советские республики рухнули сразу, Россия большая, но она следующая по тем же основаниям: любая империя рушится из-за утраты единой связующей морали. Вывод: - ленинский социализм имел системный порок, и все совершаемые ошибки были предопределены этим системным пороком: православную империю начали ломать материалистическими методами; - ленинской импровизацией из подручных теоретических средств Российская империя была на время спасена, в виде СССР, от разорения западом. Спасена противоестественным, кровавым революционным путём; - сталинскими усилиями в 1943-1953 гг. удалось советскому материализму дать моральную опору в виде РПЦ; - материалистическая, аморальная партийная и советская шм-элита не удержала страну от краха. Получите белогвардейский реванш и распишитесь; - в социализм надо входить эволюционно, всем народом, путём утверждения единой божественной, социальной, патриотической и основополагающей морали, в течение трёх поколений без Маркса и Ленина, тогда и тов. Сталин не понадобится.
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8 час.
Игорь Максаков
Из ошибок нужно, прежде всего, извлекать уроки! Когда уроки пойдут на пользу дела, тогда и новые дела надо начинать, тихо и не спеша!
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3 час.
Olegus
Автор: «…Надежно защищено от вырождения и предательства элит может быть лишь эгалитарное общество». Эгалитарная модель общественного устройства, основанного на принципе всеобщей уравнительности практически не способна реализоваться по причине утопичности, в отличие от обществ с жесткой иерархической организацией. Социалистическое общество с его плановой экономикой, даже больше капиталистического предполагает линейную иерархию и дифференциацию, ослабление которых неминуемо приведет к его к саморазрушению. Период правления Горбачева – тому полное подтверждение. Марксистская теория об обществе утверждала, что устранить неравенство можно было уничтожением частной собственности, но на практике, это оказалось не реализуемо, т.к. порождало экзистенциальное противоречие в социалистическом устройстве общества. Полного равенства нет ни в растительном, ни в животном мире, напротив, везде обнаруживается доминирование одних над другими. Воображаемое общество с полным равенством всех со всеми – это миф, которому не дано реализоваться. Рене Генон: «Ниспровержение иерархических отношений является, в общем, одним из признаков сатанизма».
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3 час.
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