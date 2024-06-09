Расчеты FPV-дронов уничтожили огневые точки ВСУ на южно-донецком направлении

Скриншот видео Операторы разведывательных и ударных FPV-беспилотников подразделения беспилотной авиации группировки войск "Восток" уничтожили обнаруженные долговременные огневые позиции ВСУ, украинских боевиков и технику противника на южно-донецком направлении спецоперации РФ.
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