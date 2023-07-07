Муж с сыном

Девушки как быть, муж перестал вообще заниматься с сыном, такое чувство что соседский мальчик для него важнее, дело в том что сыну не интересно копаться в гараже с отцом, ему всего 8 лет, ну и муж больше времени с соседским общается которому 14 где-то, такое чувство что муж вообще жалеет что у него сын, когда учил на велосипеде кататься его хватило где-то на 15 мин, потом сказал что он бездарь и ушёл, тоже самое с машиной, недавно учил его ездить, уу сына опять же ничего не получилось, опять крики что он весь в меня, смотрю на сына и не знаю что делать, мальчик хороший, видно что пытается угодить отцу но не получается никак ( сердце разрывается, с мужем говорила он ничего, говорит мне кажется все это, когда сын садик окончил, муж вообще не пришёл на утренник, так как помогал соседскому велосипед чинить ( соседский живёт с бабушкой, так как родители в Германии), и он все мотивирует тем что мальчику тоже надо помогать.