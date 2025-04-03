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Китай

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Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем провел встречу с заместителем председателя партии Гоминьдан

Нанкин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао в среду в городе Сюйчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ провел встречу с заместителем председателя партии Гоминьдан Ся Лиянем и сопровождающими его лицами.

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