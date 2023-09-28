Алтай один из первых в списке регионов на обновление транспорта по поручению Путина

Кабмину поручили заняться модернизацией транспорта и снижением его среднего возраста В России будут ежегодно обновлять состав парка общественного транспорта – такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству 17 сентября.
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