Zuma/TASS Граждане Украины должны покинуть Германию после урегулирования конфликта на Украине. Об этом 15 октября заявила лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью изданию The Economist, опубликованном на YouTube-канале.
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