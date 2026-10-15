Zuma/TASS Граждане Украины должны покинуть Германию после урегулирования конфликта на Украине. Об этом 15 октября заявила лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью изданию The Economist, опубликованном на YouTube-канале.