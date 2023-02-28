Закон, порядок, государство

737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    А раньше они этому не учились?Экипажи ударных в...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Лазейка для мошенников!"Не будет другого...
  • Людмила Абрамова
    бред полный!!! Форма была точно, кроссовки у кого были -носили, волосы отращивали, писали шариковыми ручками все!!! П...Школьники СССР не...

"Росгосстрах": россияне хотят открывать больничные листы с помощью телемедицины

"Росгосстрах": россияне хотят открывать больничные листы с помощью телемедицины

27% россиян пользуются услугами телемедицины. В основном это респонденты в возрасте от 26 до 45 лет (70%), выяснили СК "Росгосстрах" и аналитическое агентство A2:Research в ходе совместного опроса, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе компании.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх