"Росгосстрах": россияне хотят открывать больничные листы с помощью телемедицины

27% россиян пользуются услугами телемедицины. В основном это респонденты в возрасте от 26 до 45 лет (70%), выяснили СК "Росгосстрах" и аналитическое агентство A2:Research в ходе совместного опроса, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе компании.