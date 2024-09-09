В Ленобласти возведут два садика в Лаголово и Буграх

Разрешение на строительство уже получено Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешения на строительство детских садов на 200 мест в Лаголово в Ломоносовском районе и на 125 мест в Буграх во Всеволожском районе.
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