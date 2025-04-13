Хореограф Ольга Лабовкина рассказала о съемках балета для киноверсии

В московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «Театр в кино» состоялась премьера киноверсии танцевального спектакля «Все, что после» Московского театра «Новая опера» имени Колобова совместно с хореографическим коллективом «Балет Москва».
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