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Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Десять  дней тому    назад   я           в  рубрике   "Вынесено  из  комментариев"    предлагала Вот на них бы и потренироваться!,  то   есть      выкладывала  вот  такую  цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Конечно, его надо отменить. зачем нам люди с двойным гражданством сидящие  в Думе или других органах государственной власти.
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7 час.
J
Jubar
Это как двойное дно. Нужно это исключить.
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6 час.

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