Психологический барьерСитуация такая: я 2 года как в разводе, есть ребенок 4 года. Живу в своей квартире, купленной на накопленные средства, маткапитал и помощь родителей, метро рядом, сады-школы тоже, до работы удобно добираться, Из-за этих всех параметров пришлось влезть в ипотеку, быстро закрываем вместе с родителями, не душит, так скажем.
Съезжаться с мужчиной, если есть ребенок?
Комментарии
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Элина Морозова
Живи и радуйся, что у тебя есть своя собственная квартира. А съезжаться есть смысл только тогда, когда поженитесь, официально оформите брак. Все остальные мужчины- это всего лишь случайно прохожие в твоей жизни.
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