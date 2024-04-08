ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Съезжаться с мужчиной, если есть ребенок?

Съезжаться с мужчиной, если есть ребенок?

Психологический барьерСитуация такая: я 2 года как в разводе, есть ребенок 4 года. Живу в своей квартире, купленной на накопленные средства, маткапитал и помощь родителей, метро рядом, сады-школы тоже, до работы удобно добираться, Из-за этих всех параметров пришлось влезть в ипотеку, быстро закрываем вместе с родителями, не душит, так скажем.

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Комментарии
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Элина Морозова
Живи и радуйся, что у тебя  есть своя собственная квартира. А съезжаться есть смысл только тогда, когда  поженитесь, официально  оформите брак. Все остальные мужчины- это всего лишь случайно прохожие в  твоей жизни.
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17 час.

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