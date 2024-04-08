Съезжаться с мужчиной, если есть ребенок?

Психологический барьерСитуация такая: я 2 года как в разводе, есть ребенок 4 года. Живу в своей квартире, купленной на накопленные средства, маткапитал и помощь родителей, метро рядом, сады-школы тоже, до работы удобно добираться, Из-за этих всех параметров пришлось влезть в ипотеку, быстро закрываем вместе с родителями, не душит, так скажем.