Если бы министр обороны дал указание разбираться в случаях, когда командиры отбирают у подчинённых и продают гуманитарку, цены бы ему не было.
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Если бы министр обороны дал указание разбираться в случаях, когда командиры отбирают у подчинённых и продают гуманитарку, цены бы ему не было.