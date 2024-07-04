Как Трамп отчитал лидеров НАТО

FT: Трамп отчитал лидеров стран НАТО на саммите в 2018-м Делегация из Киева была только единожды рада пропустить саммит НАТО — когда Трамп в 2018 году критиковал страну за страной за низкие военные расходы.
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