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Закон и Порядок

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Как Трамп отчитал лидеров НАТО

Как Трамп отчитал лидеров НАТО

FT: Трамп отчитал лидеров стран НАТО на саммите в 2018-м Делегация из Киева была только единожды рада пропустить саммит НАТО — когда Трамп в 2018 году критиковал страну за страной за низкие военные расходы.

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Комментарии
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Misha Glusch
шо ето?
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19 час.

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