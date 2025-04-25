Депутат Якубовский рассказал, кто освобожден от пеней за долги по ЖКХ

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что участники специальной военной операции, включая контрактников, добровольцев, а также членов их семей, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
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