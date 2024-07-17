ВСУ убили женщину и ранили восемь мирных жителей в Херсонской области

Боевики ВСУ убили женщину и ранили восемь мирных граждан в Херсонской области за минувшие сутки. Всем раненым оказана помощь, их жизни вне опасности, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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