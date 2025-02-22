Владимир и Вероника из Рязани познакомились во время игры в DOTA и поженились через семь лет

В Рязани произошла трогательная история любви, которая началась в виртуальном мире. Владимир и Вероника, молодая пара, познакомились во время увлекательной игры в Dota, что стало началом их совместного пути.
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