В Салехарде в праздник Весны и Труда провели экскурсию по острогу

Мастер-классы, интерактивные площадки, экскурсия по острогу — на праздник Весны и Труда гостей историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог» в Салехарде ждала интересная культурно-познавательная программа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии