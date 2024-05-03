Российские IT-решения в сегменте малого и среднего бизнеса занимают менее 20%

Средний и малый бизнес не спешит поддерживать отечественного IT-производителя. Согласно данным исследования дочерней компании «Крока» — «К2Тех» и банка для юрлиц «Бланк», средний и малый бизнес только в этом году может достичь уровня замещения софта в 25%, тогда как крупный бизнес в ближайшие несколько лет заместит до 75% иностранных решений.