Барнаульцы в солдатской форме встретили "Трамвай Победы"

Трамвай оформили наподобие поездов, возвращавшихся с Победой в 1945-м году Барнаульцы в стилизованной под военную форму одежде встретили "Трамвай Победы" на конечных остановках "Докучаево" и "Старый базар".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии