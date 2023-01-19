Ни ОРВИ, ни грипп, ни ковид ими не лечатся: врач об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков

Эти препараты должны применяться только в крайней ситуации, заявила инфекционист Татьяна Когут. Однако зачастую пациенты начинают самостоятельно принимать антибиотики при признаках ОРВИ и гриппа, хотя они неэффективны при вирусных инфекциях.
Эти препараты должны применяться только в крайней ситуации, заявила инфекционист Татьяна Когут. Однако зачастую пациенты начинают самостоятельно принимать антибиотики при признаках ОРВИ и гриппа, хотя они неэффективны при вирусных инфекциях.
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