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RT Russia

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Депутат Бородай заявил о необходимости лишать иноагентов гражданских прав

Депутат Бородай заявил о необходимости лишать иноагентов гражданских прав

В беседе с RT депутат Государственной думы Александр Бородай VIII созыва заявил о том, что ведущие русскоязычные СМИ-иноагенты работают в интересах западных спецслужб и являются рупорами антироссийской пропаганды.

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