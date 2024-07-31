В России проходят масштабные учения военно-морского флота

Санкт-Петербург, 30 июля /Синьхуа/ -- Более 20 тыс. человек принимают участие в учениях военно-морского флота России в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны РФ.
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