В России проходят масштабные учения военно-морского флота

Санкт-Петербург, 30 июля /Синьхуа/ -- Более 20 тыс. человек принимают участие в учениях военно-морского флота России в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны РФ.