Два педагога из Тамбовской области борются за звание лучших учителей родного языка

Тамбовскую область на V Всероссийском профессиональном конкурсе "Лучший учитель родного языка и родной литературы" представляют два педагога: учитель русского языка и литературы Цнинской школы № 2 города Тамбова Ирина Романова и воспитатель Центра развития ребёнка - детского сада Уметского округа Наталья Тимошенко.
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