Моноблоки с российскими жидкокристаллическими экранами начали выпускать в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» резидент запустил производство интерактивных моноблоков нового поколения с российскими жидкокристаллическими модулями.
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