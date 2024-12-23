Десять человек погибли в авиакатастрофе на горном курорте: самолет врезался в трубу дома

По меньшей мере 10 человек погибли в авиакатастрофе на бразильском горном курорте. В результате авиакатастрофы в Грамаду погибли все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту, более десятка человек также получили ранения на земле.
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