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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Петтерссона о просьбе «Ванкувера» отозвать запрет на обмен: «Нет, этого не было, должно было появиться правильное предложение. Становится все труднее продать ценного игрока»

Джей Пи Бэрри, агент форварда « Ванкувера » Элиаса Петтерссона, заявил, что клуб не просил нападающего отозвать пункт о запрете на обмен.

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