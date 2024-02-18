Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы были слышны в Харькове. Об этом 17 февраля сообщило украинское издание «Зеркало недели».«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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