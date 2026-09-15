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Мировое обозрение

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На Урале подозреваемый в угоне авто ветерана СВО пришёл в полицию с матерью

На Урале подозреваемый в угоне авто ветерана СВО пришёл в полицию с матерью

В Каменске-Уральском подозреваемый в угоне автомобиля у ветерана СВО явился в полицию самостоятельно — вместе с матерью.

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