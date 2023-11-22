Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    казах-сран - одно из сволочных наследий  камуноидного режимаМорские порты Каз...
  • bianka Белая
    Ещё одна " кормилица всея СССР...". Так если она незаконно захватила архитектурный памятник, какие могут быть сомнени...Самовольно захвач...
  • Авас Анекак
    все черножопых повесить«Привезти в канда...

«Привезти в кандалах»: Бастрыкин потребовал экстрадировать мигранта, сбежавшего после избиения двух женщин в Узбекистан

«Привезти в кандалах»: Бастрыкин потребовал экстрадировать мигранта, сбежавшего после избиения двух женщин в Узбекистан

Виктор Анисимов Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым из Самарской области доложить о расследовании конфликта в Тольятти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
wп
witalechka петров
После слезных извинений, если семья пострадавшей девочки не возражает, можно воздержаться от административных взысканий, но все равно надо депортировать. Чтобы другим неповадно было. А то, как в американских фильмах, : я же сказал СОРИ, чего вам еще надо?
Ответить
4 час.
Silver Kont
И на &quot;общие&quot; зоны, а не &quot;ментовские&quot;...
Ответить
4 час.
Авас Анекак
все черножопых повесить
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх