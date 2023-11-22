«Привезти в кандалах»: Бастрыкин потребовал экстрадировать мигранта, сбежавшего после избиения двух женщин в Узбекистан

wп

witalechka петров

После слезных извинений, если семья пострадавшей девочки не возражает, можно воздержаться от административных взысканий, но все равно надо депортировать. Чтобы другим неповадно было. А то, как в американских фильмах, : я же сказал СОРИ, чего вам еще надо?