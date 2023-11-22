«Привезти в кандалах»: Бастрыкин потребовал экстрадировать мигранта, сбежавшего после избиения двух женщин в Узбекистан

Виктор Анисимов Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым из Самарской области доложить о расследовании конфликта в Тольятти.
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