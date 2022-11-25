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«Мы обеспокоены». Кевин Пангос получил травму колена в матче с «Фенербахче»

Разыгрывающий «Милана» Кевин Пангос получил травму колена в матче Евролиги с «Фенербахче» (72:82). Пангос травмировал колено в третьей четверти, когда нарушил правила на Нике Калатесе.

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