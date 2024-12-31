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Уэйн Руни покинул пост тренера «Плимут Аргайл» после серии неудач

Уэйн Руни покинул пост тренера «Плимут Аргайл» после серии неудач

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Плимут Аргайл» после девяти поражений подряд. Бывший игрок сборной Англии, ранее возглавлявший «Бирмингем» и «Ди Си Юнайтед», завершил футбольную карьеру в 2021 году.

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