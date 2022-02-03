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Газопровод «Сила Сибири-2» развязывает руки России и одновременно связывает их Европе

Газопровод «Сила Сибири-2» развязывает руки России и одновременно связывает их Европе

Владимир Путин скоро отправится в Пекин на открытие Олимпийских игр. В ходе встречи российского президента с Си Цзиньпином может быть подписано соглашение по запуску проекта «Сила Сибири-2».

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