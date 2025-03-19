Злоумышленники представляются сотрудниками Минобрнауки и предлагают оформить выплаты через поддельные ссылки на «Госуслуги» «Мошенники используют социальные сети для… Студенты под прицелом: мошенники выманивают данные через фейковые стипендии .
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